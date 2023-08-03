طريقة عمل تشيز كيك بالقرفة والتفاح المكرمل

عشاق القرفة والتفاح بالتأكيد سيعشقون تلك الوصفة التي تمزج بين الطعم الكريمي للتشيز كيك والقرفة والتفاح المكرمل

المقادير اللازمة

للتشيز كيك

8 حبات بيض

كوب كريمة

600 جرام جبن كريمي

2 ملعقة كبيرة نشا الذرة

كوب سكر بودرة

ملعقة كبيرة فانيليا

ملعقة ضغيرة قرفة او بحسب الرغبة

300 جرام بسكويت قمح

200 جرام زبدة

للتفاح المكرمل

3 حبة تفاح مقشر ومقطع مكعبات

2 كوب سكر

نصف ملعقة قرفة صغيرة

نصف كوب عسل جلوكوز

كوب كريمة

50 جرام زبدة

1/8 ملعقة صغيرة ملح بحري

طريقة العمل

التشيز كيك

يطحن البسكويت مع الزبدة حتي نحصل علي قوام رملي

يفرد الخليط في صينية تشيز كيك ويفرد مع مراعاة أن يرفع البسكويت للجوانب لحماية الخليط السائل

في العجان يخفق الجبن والسكر

يضاف له البيض والفانيليا والقرفة ويخفق

يرفع ويضاف له الكريمة والنشا ويخفق

نقوم بلف صينية التشيز كيك بورق الألمونيوم جيداً من الخارج

ثم نضع بحذر المزيج اعلي البسكويت

تنقل الصينية في صينية بحجم أكبر ونضع بالصينية الفارغة ماء مغلي حتي منتصف صينية التشيز كيك دون أن يصل الماء لحافة صينية التشيز كيك

توضع بحذر التشيز كيك في الفرن

تترك في حرارة 200 داخل فرن مسخن مسبقاً لمدة ساعة أو حتي تصبح الحواف متماسكة وتهتز قليلاً من المنتصف

يطفئ الفرن وتترك بداخله قليلاً حتي ترتاح

تخرج من الفرن وتترك لتبرد بدرجة حرارة الغرفة ثم توضع بالثلاجة حتي تبرد وتتماسك

نقوم بتلك الأثناء بعمل التفاح

يرفع السكر وعسل الجلوكوز والملح علي النار

يترك دون أن يقلب حتي يبدا الاطراف في التحول للكراميل

يقلب بملعقة خشبية حتي يصبح كراميل ذهبي فاتح

يضاف له الكريمة والزبدة والقرفة ويقلب حتي يصبح سائل مرة أخري

سيتكتل في البداية ولكن لا داعي للقلق سيصبح سائل عند الغليان

يضاف التفاح له ونستمر في التحريك حتي يصبح الصوص كثيف ومكرمل

يترك حتي يبرد ويضاف علي وجه التشيز كيك ويقدم