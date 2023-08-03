طريقة عمل بوب كورن الدجاج بصوص العسل ورقائق الفلفل

لمحبي الوصفات الحلوة الحارة وصفة بوب كورن الدجاج بالعسل ورقائق الفلفل الحار

المقادير اللازمة

للدجاج

للتتبيل

صدر دجاج مقطع مكعبات

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة بودرة ثوم + بودرة بصل

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

ربع كوب خل تفاح

للدقيق والقلي

زيت للقلي

2 كوب دقيق

نصف ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

بودرة ثوم وبصل

ملعقة كبيرة بودرة مرقة الدجاج

فلفل إسود مجروش

ماء به قطع ثلج

لصوص العسل ورقائق الفلفل

نصف كوب عسل أبيض

ملعقة صغيرة ملح بحري

100 جرام زبدة

ملعقة كبيرة رقائق فلفل حار

طريقة العمل

تقلب جميع مقادير تتبيل الدجاج معاً وتقلب مع الدجاج

في وعاء آخر نقوم بتقليب جميع مقادير الدقيق معاً

يرفع الزيت علي النار ليسخن

نقوم بوضع الدجاج في خليط الدقيق ويقلب من اسفل لأعلي دون الضغط عليه

يرفع وينفض الدقيق منه ويوضع في الماء المجمد

ثم الدقيق مرة أخري مع عدم الضغط عليه وتقليبه من اسفل لأعلي

نقوم بالتخلص من الدقيق الزائد

ثم تقلي في الزيت حتي تصبح ذهبية اللون

في تلك الأثناء نقوم بعمل الصوص

ترفع الزبدة علي النار لتذوب

يضاف لها العسل والملح وتقلب حتي يغلي مرة واحدة فقط

يرفع عن النار ويضاف له رقائق الفلفل الحار

ثم تقلب قطع الدجاج بالصوص

وتقدم