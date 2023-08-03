طريقة عمل بوب كورن الدجاج بصوص العسل ورقائق الفلفل

لمحبي الوصفات الحلوة الحارة وصفة بوب كورن الدجاج بالعسل ورقائق الفلفل الحار
المقادير اللازمة
للدجاج
للتتبيل
صدر دجاج مقطع مكعبات
ملح وفلفل
ملعقة صغيرة بودرة ثوم + بودرة بصل
نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة
نصف ملعقة صغيرة بابريكا
ربع كوب خل تفاح
للدقيق والقلي
زيت للقلي
2 كوب دقيق
نصف ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة
بودرة ثوم وبصل
ملعقة كبيرة بودرة مرقة الدجاج
فلفل إسود مجروش
ماء به قطع ثلج
لصوص العسل ورقائق الفلفل
نصف كوب عسل أبيض
ملعقة صغيرة ملح بحري
100 جرام زبدة
ملعقة كبيرة رقائق فلفل حار
طريقة العمل
تقلب جميع مقادير تتبيل الدجاج معاً وتقلب مع الدجاج
في وعاء آخر نقوم بتقليب جميع مقادير الدقيق معاً
يرفع الزيت علي النار ليسخن
نقوم بوضع الدجاج في خليط الدقيق ويقلب من اسفل لأعلي دون الضغط عليه
يرفع وينفض الدقيق منه ويوضع في الماء المجمد
ثم الدقيق مرة أخري مع عدم الضغط عليه وتقليبه من اسفل لأعلي
نقوم بالتخلص من الدقيق الزائد
ثم تقلي في الزيت حتي تصبح ذهبية اللون
في تلك الأثناء نقوم بعمل الصوص
ترفع الزبدة علي النار لتذوب
يضاف لها العسل والملح وتقلب حتي يغلي مرة واحدة فقط
يرفع عن النار ويضاف له رقائق الفلفل الحار
ثم تقلب قطع الدجاج بالصوص
وتقدم