«سدايا» و«كاوست» تؤهلان متفوقي الذكاء الاصطناعي

البلاد – الرياض

يواصل 15 طالبًا جامعيًا متفوقًا تم ترشيحهم؛ وفق معايير عالية من مختلف جامعات المملكة تدريبهم في المعسكر الصيفي للذكاء الاصطناعي، الذي أطلقته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي” سدايا” وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ” كاوست” بالتعاون مع البرنامج الصيفي لكلية ليدي مارغريت هول، وذلك في مقر جامعة أكسفورد البريطانية.

ويتلقى الطلبة على مدى 8 أسابيع حزمةً من البرامج التعليمية المتعلقة بمجالات الذكاء الاصطناعي؛ بغية تطوير قدراتهم في هذه المجالات التقنية المتقدمة، حيث يتكامل برنامج جامعة أكسفورد مع البرنامج القائم في جامعة كاوست في ثول، الذي يواصل فيه الطلبة الجامعيون تدرييهم بعد انتهاء فترة تدريب طلاب وطالبات الثانوية العامة. يذكر أن هذا المعسكر أحد المعسكرات الثلاثة، التي أطلقتها “سدايا” و”كاوست” لطلبة المرحلتين الجامعية والثانوية، ما بين مقري جامعة كاوست وجامعة أكسفورد؛ بهدف تعزيز مهاراتهم في معالجة اللغات الطبيعية، والتعرّف على شبكات الذكاء الرسومية.

ويأتي إطلاق هذه المعسكرات في إطار جهود “سدايا” بالتعاون مع “كاوست” نحو تنمية القدرات البشرية وتزويد جيل اليوم بالمعارف والمهارات اللازمة من خلال برامج متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وفق أحدث الممارسات العالمية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.