رفع كفاءة المشتريات الرقمية ودفع المستخلصات

البلاد – الرياض

وقّعت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “إكسبرو” اتفاقية إطارية؛ لتغطية خدمات الإنترنت والدوائر الرقمية لكافة الجهات الحكومية مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات، وتقنية المعلومات في القطاع الخاص، بحضور محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان.

وتهدف الاتفاقية التي وقّعها ممثل الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان، إلى رفع كفاءة المشتريات الرقمية، من خلال تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات، وتسريع وصولها للجهات الحكومية، وتسريع عملية دفع المستخلصات المالية للموردين ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص، فضلًا عن توحيد أسعار ومواصفات المنتجات والخدمات.

وفي هذا الصدد، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للمشتريات الحكومية في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس هاني بن عبدالرحمن مرزا، أن الهيئة تعمل بالتعاون مع شركاء النجاح في وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة الحكومة الرقمية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، على تسهيل عملية الشراء عبر أسلوب الاتفاقية الإطارية وتسريع إجراءات شراء الجهات الحكومية عبر “سوق اعتماد الإلكتروني”.

من جانبه، أكد نائب محافظ هيئة الحكومة الرقمية لقطاع الاستثمار والتميز الحكومي الدكتور عبداللّه بن محمد الفيفي، أن الاتفاقية الإطارية للدوائر الرقمية وخدمات الإنترنت تشكّل منعطفًا رقميًّا في مستقبل المشتريات الحكومية الرقمية، بما يسهم في دعم رحلة التحول الرقمي وتمكين بنية رقمية متكاملة ومتطورة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية، ورفع التنافسية بين مزودي الخدمات.