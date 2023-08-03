ربع مليار قيمة 786 صفقة بمهرجان ولي العهد للهجن

متابعة – هاني البشر

أبرم الملاك المشاركين في مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الخامسة مع أبرز المنتجين والمستثمرين في قطاع الهجن، عدد 786 صفقة تجاوزت قيمتها الربع مليار ريال، وفق مختصين ومضمرين في المهرجان.

ويعتبر المشاركين في مهرجان ولي العهد للهجن، سوق الانتقالات من أهم روافد المهرجان الاقتصادية، حيث تتزايد اعداد الصفقات وقيمتها خلال فترة المرحلة التمهيدية “الفترة الذهبية”، وقد تنقل الملكية للمطية الواحدة لأكثر من مرة، وقد تبدأ السباق بمالك وتنهيه بمالك آخر.

وانطلقت سوق الانتقالات في النسخة الحالية في الـ 20 من يوليو الماضي والذي تزامن بعد بداية فترة تسجيل المشاركين في المرحلة التمهيدية، وسجلت الصفقات الـ 786 التي أبرمت حتى نهاية عمل يوم الثاني من أغسطس الجاري.

وبلغ متوسط سعر الصفقة الواحدة 320 ألف ريال خلال فترة السوق الأولى، حيث بدأت أسعار الصفقات من 120 ألف وبلغت حتى ثلاثة ملايين ريال.

وأصبحت عمليات البيع والشراء وعملية انتقال الملكية للمطايا والتي يشرف عليها الاتحاد السعودي للهجن أكثر تنظيما بعد اعتماد الشريحة الإلكترونية الموجودة في المطية والتي تتضمن بياناتها الإلكترونية من: العمر، الجنس، الدولة، ومعلومات المالك والمضمر لتصبح مثل الملف لدى الاتحاد بتواجد هوية البائع والمشتري، وعضوية في الاتحاد، توثيق المبالغ.

يذكر أن عملية نقل الملكية تتوقف فقط في حال كانت المطية تحت إجراء فحص المنشطات، حتى تظهر نتيجة فحصها بشكل نهائي، وبعد ذلك تتم عملية النقل، حيث يخبر البائع والمشتري بنتيجة التحليل فور صدوره، وقبل إكمال الإجراءات.