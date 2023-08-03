تكريم فريق أوريكس بعد وصوله لنصف نهائي بطولة “فورمولا 1 للمدارس”

الدمام- البلاد

أقام فريق مركز “مهارة كارتنج” في الدمام حفلاً تكريمياً لفريق أوريكس السعودي، وذلك بعد وصوله لنصف نهائي مسابقة “فورمولا1 في المدارس” المنعقدة في سنغافورة. وقد حقق الفريق الشاب إنجازاً نوعياً بتمثيله للمملكة من بين 50 دولة مشاركة. وتهدف المسابقة الدولية إلى إلهام الشباب للاهتمام بمجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM) وذلك عبر تحفيز مهارات البحث والتصميم الهندسي وإجراء التجارب واستخدام الأدوات العملية ذات الفائدة لتصميم سيارات عبر اتباع نموذج مصغر من سيارة فورمولا ون ومسابقتها في حلبة مصغرة.

وقد حقق الفريق إنجازاً استثنائياً بالوصول لنصف النهائي العالمي، وتبعاً لذلك عقد مركز مهارة كارتنج (الراعي البلاتيني لفريق أوركس) حفلاً تكريمياً تخلله مؤتمر صحفي وذلك للإشادة بجهود الفريق وتمييزاً لجهود أفراده وعائلاتهم في تمثيل المملكة دولياً في مختلف نواحي رياضة السباقات وبما يتماشى مع المسؤولية الاجتماعية للمركز.