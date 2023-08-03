أمير تبوك يشيد بدعم القطاع الخيري

البلاد – تبوك

رأس الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية، بمكتب سموه بالإمارة أمس، الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية في دورته الجديدة الـ 12 بحضور أعضاء المجلس.

في بداية الاجتماع، هنأ سموه الأعضاء الجدد بمناسبة تشكيل المجلس في دورته الجديدة بعد أن تم انتخابهم، متمنيًا لهم التوفيق.

وقدم سموه الشكر للأعضاء السابقين على ما قدموه في الدورة السابقة، مشيدًا سموه بما يحظى به القطاع الخيري والاجتماعي من اهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – لخدمة المواطن في شتى المجالات.

واطّلع سموه خلال الاجتماع على تقرير أعمال الجمعية خلال الفترة الماضية الذي استعرض من خلاله المبادرات والمشاريع التي قامت بها الجمعية، بعد ذلك ناقش المجلس عددًا من النقاط المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها عددًا من القرارات.