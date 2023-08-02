وزير الصناعة يدشن معرض “عقول مبتكرة لوطن يصنع”

الرياض : البلاد

دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، الفعالية الأولى للابتكار الصناعي تحت عنوان “عقول مبتكرة لوطن يصنع”، وذلك بمشاركة عدد من المبتكرين وجهات منظومة الصناعة والتعدين وعدد من الجهات الحكومية الداعمة، .

وأوضح معاليه خلال كلمته في حفل التدشين، أن المملكة أعادت هيكلة منظومة البحث والتطوير والابتكار لتكون منظومة قوية ومدعومة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من خلال لجنة يرأسها سموه وتضم جميع أصحاب المصلحة بما فيها وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وأكد الخريف، أن الوزارة تعمل على إيجاد بيئة حاضنة للابتكار والإبداع لمساعدة كل مبتكر وإيجاد الطريق المناسب لدعمه، والوصول إلى الهدف المنشود وهو نقل الأفكار إما للتصنيع أو لنماذج العمل الموجودة في الصناعة وخارجها مفيدًا أن بعض الأفكار التي قدمها المشاركين قادرة على أن ترى النور قريبًا.

وتهدف فعالية الابتكار الصناعي إلى استعراض تجارب المبتكرين المتعلقة بالقطاع الصناعي، وتقديم الدعم والحوافز لهم للمساهمة في تحويل الأفكار النوعية إلى مشاريع على أرض الواقع، وذلك ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية الهادفة إلى تنمية البحث والتطوير والابتكار الصناعي، بما يُحقق المواءمة بين برامج ومبادرات منظومة الصناعة والثروة المعدنية واحتياجات القطاع الصناعي الفعلية ويدعم رحلة المبتكرين.

واطلع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال جولته في المعرض المصاحب للفعالية على الأجنحة الخاصة بالابتكارات الصناعية، قدم فيها المبتكرون عروضاً عن ابتكاراتهم، كما تضمنت الفعالية ورش عمل لمناقشة برامج ومبادرات الوزارة وجهات المنظومة كمسرعات وحاضنات الأعمال الصناعية والممكنات والحوافز الأخرى، كما كرم معاليه عدداً من المبتكرين والمبتكرات نظير ما قدموه من أفكار نوعية في عدد من الأنشطة الصناعية.