نائل مارديني.. لاعب أخضر فنون القتال يحقق فضية العالم في أبوظبي

الرياض- هاني البشر
حقق لاعب المنتخب السعودي لفنون القتال المختلطة نائل مرديني الميدالية الفضية لوزن 48 كجم في بطولة العالم للشباب 2023م، المقامة في أبوظبي، وقد انتهى لقاء لاعب المنتخب السعودي لصالح خصمه الأوكراني يهور أونيفينكو في النهائي “بقرار الحكام بالإجماع “.
وحقق اللاعب نائل الفوز في أربعة نزالات؛ حيث فاز على لاعب منتخب أوزباكستان فخر الدين فخرالدينوف ( بقرار الحكام) كما فاز في لقائه الثاني على لاعب منتخب أستونيا راؤل سوسار( بالإخضاع) ثم فاز في لقائه الثالث على لاعب منتخب جنوب إفريقيا آرنو كارستينس (بالإخضاع) ثم تغلب في لقائه الرابع على لاعب منتخب أوكرانيا شيبانوف أوليكساندر( بقرار الحكام).
وعبر اللاعب عن سعادته بتحقيق الميدالية الفضية في بطولة العالم؛ حيث تعد هذه البطولة من أقوى البطولات التي يستعد لها كافة اللاعبين على مستوى العالم. جدير بالذكر أن البطولة يشارك فيها 658 لاعبا يمثلون 54 دولة.