مانشستر سيتي يحسم صفقة غفارديول

حسم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صفقة التعاقد مع المدافع الكرواتي جوسكو غفارديول (21 عامًا) من ريد بول لايبزيغ الألماني، حسب وسائل إعلام.

وأكّدت يومية ديلي ميل (Daily Mail) البريطانية الأربعاء، أن مانشستر سيتي توصّل لاتفاق نهائي لضم غفارديول، حيث سيصبح أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.



من المرجّح أن يدفع مانشستر سيتي نحو 100 مليون يورو للتعاقد مع غفارديول، ليكسر الرقم القياسي الذي يستحوذ عليه المدافع الإنلجيزي هاري ماغواير.



يعد ماغواير المدافع الأغلى في تاريخ كرة القدم بعد أن كلّف خزائن مانشستر يونايتد نحو 87 مليون يورو لجلبه من ليستر سيتي صيف عام 2019.

برز غفارديول مع المنتخب الكرواتي في نهائيات كأس العالم قطر 2022 حينما قدّم مستويات مميزة، ووصل مع منتخب بلاده إلى حدود نصف النهائي.