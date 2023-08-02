كلمة “البلاد” مواقف مشرفة

بتوجيهات وحرص من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وبمواقف عملية كبيرة، تؤكد المملكة حرصها الدائم على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، بتقديم دعم اقتصادي جديد بقيمة 1.2 مليار دولار؛ استجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، امتدادًا لما قدمته وتبذله السعودية من دعم اقتصادي وتنموي متكامل، بما يُمكّن الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها ، وامتدادًا للاتفاقية الموقعة في مجال أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن داخل الجمهورية اليمنية.

هذا الدعم المتواصل، يمثل أهمية كبرى في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، وتحسين الاقتصاد، بما يعود بالخير في تحسين البنى التحتية والقطاعات الأساسية والحيوية، وتحسين الحياة اليومية للأشقاء اليمنيين، الذين يثمنون بالتقدير والعرفان هذه المواقف السعودية التاريخية المخلصة، وهو ما أكد عليه وزير المالية اليمني سالم بن بريك، بأن هذا الدعم السخي يعكس حرص واهتمام المملكة، وتوجيهات القيادة الرشيدة، على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن، وتخفيف حدة المعاناة الإنسانية، ومساندة الحكومة في كل مايخدم الشعب اليمني وتطلعاته في النماء بمختلف محافظات بلاده.