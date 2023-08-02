“ساما” يكمل الربط الإلكتروني مع وزارة الحج والعمرة عبر برنامج “تنفيذ”

الرياض : البلاد

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” اكتمال إجراءات الربط الإلكتروني مع وزارة الحج والعمرة عبر برنامج “تنفيذ”، الهادف إلى الربط المباشر بين الأنظمة التقنية للجهات الحكومية، والأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة عبر البنك المركزي والتكامل بينها.

ويستهدف البنك المركزي من خلال برنامج “تنفيذ” تحسين وتطوير الأعمال المشتركة مع الجهات الحكومية، وتذليل العوائق والصعوبات التي تواجه العلاقة المشتركة معها, بشكل يسهم في أتمتة وتسريع معالجة الأعمال، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما تأتي هذه الخطوة؛ تحقيقًا للأهداف الإستراتيجية للبنك المركزي السعودي، وتعزيزًا للبنية التحتية التقنية، ورفع مستوى الخدمات؛ بما يدعم اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها، بالتكامل مع المؤسسات المالية العاملة في المملكة.