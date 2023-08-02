«تراحم» تسلّم وحدات سكنية لعدد من الأسر الأشد حاجة

الرياض : البلاد

سلم كل من المدير التنفيذي لـ “لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم” بمنطقة الرياض فيصل بن تركي اللويحق، ومديرة مركز خدمات المستفيدين في اللجنة تهاني الاحيدب اليوم الاربعاء الثاني من أغسطس 2023 عدداً من الوحدات السكنية لعدد من الأسر المستفيدة من خدمات اللجنة..

وذكر اللويحق في كلمة له لدى تسليم الوحدات السكنية أن هذا المشروع يأتي مبادرة بين “تراحم” و “مؤسسة الملك عبد الله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي” بهدف تمكين عددٍ من مستفيدي “تراحم” وتأمين وحدات سكنية مؤثثة لهم في أحدث مشاريع المؤسسة، وذلك تحسيناً لآفاق الحياة المستقبلية للمستفيدين ونقلهم من الرعوي للتنموي عبر منظومة متكاملة من الخدمات التنموية

وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى رفع مستوى جودة الحياة في المملكة ولدى المجتمع السعودي..

وأعرب اللويحق عن تقدير ما تجده “تراحم” الرياض من اهتمام و دعم وتمكين من الأمانة العامة لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم لخدمة الأسر المستفيدة، مثنياً بالشكر إلى “مؤسسة الملك عبد الله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي” على تعاونها ورعايتها للسجناء وأسرهم من خلال دعم برامج اللجنة وتمكينها من تحقيق أهدافها النبيلة.