المملكة وإندونيسيا تعززان التعاون العسكري

جاكرتا – واس

استقبل معالي وزير الدفاع في جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، بمطار حليم بيرداناكوسوما في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وفور وصول الجانبين لمقر وزارة الدفاع الإندونيسية، أُجريت لسموه مراسم استقبال رسمية، عُزف خلالها السلام الوطني للبلدين، واستعراض حرس الشرف، ثم صافح معالي وزير الدفاع الإندونيسي الوفد السعودي، فيما صافح سموه الجانب الإندونيسي، ثم دوَّن سمو وزير الدفاع كلمة بهذه المناسبة في سِجل الزيارات الرسمي.

عقب ذلك، عقد سمو وزير الدفاع اجتماعًا مع معالي وزير الدفاع الإندونيسي، جرى خلاله استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، وسبل تطويره وتعزيزه، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إثر ذلك، قدَّم عدد من رؤساء الشركات الدفاعية الإندونيسية عروضًا لسمو وزير الدفاع حول قدراتها وخبراتها، وأحدث منتجاتها في المجال الدفاعي. حضر اللقاء، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا فيصل بن عبدالله عامودي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب الإندونيسي، معالي نائب وزير الدفاع السيد محمد هريندرا، ومعالي الأمين العام لوزارة الدفاع الفريق الجوي دوني إرماوان، ومعالي عميد كلية الدفاع الإندونيسية الفريق البحري أمر الله أوكتافيان، ومعالي المستشار الخاص لوزير الدفاع لإدارة الدفاع السيد شفري شمس الدين.