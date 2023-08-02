المملكة تشارك في الاجتماع الأممي رفيع المستوى

نيويورك – واس

شاركت المملكة ممثلة في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، في الاجتماع الثاني للفريق رفيع المستوى للإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية العالمية، في مبنى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك برئاسة رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل.

وناقش الاجتماع الخطة الإستراتيجية والأهداف الحالية ذات الأولوية والتقدم في سير الأعمال.

وقدم آل صايل عرضًا حيال ما تم العمل عليه من برامج وورش عمل بشأن الإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية، وتوصيات الاجتماع التاسع للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية ذات العلاقة بفريق الإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية باللجنة العربية.

يذكر أن المملكة ممثلة في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ترأس اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة، لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، وتتولى أمانة اللجنة، إضافة إلى عضويتها في لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية.