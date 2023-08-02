المملكة تجدد المطالبة بإجراءات فورية.. الدنمارك تأسف من محاولات حرق نسخ القرآن

الرياض- واس

‏‌‎تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، من معالي وزير خارجية مملكة الدنمارك السيد لارس لوكه راسموسن.

‏‌‎وجدّد سمو وزير الخارجية خلال الاتصال، رفض المملكة العربية السعودية التام لكافة المحاولات المسيئة للقرآن الكريم، ومطالبتها باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الأعمال المتطرفة، التي تحاول النّيل من الكتب السماوية، وتستفز مشاعر المسلمين حول العالم.

وأوضح سموه، أن المتطرفين استغلوا حرية التعبير لتأجيج الكراهية، وأنهم لا يسعون لانتقاد الدين الإسلامي- فحسب- بل هدفهم استفزاز واستثارة المجتمعات الإسلامية، وهو الأمر الذي قد لا يخدم الدنمارك على المستوى الدولي، والمستفيد من هذه الممارسات هم فقط المتطرفين.

‏‌‎من جهته، أعرب معالي وزير خارجية مملكة الدنمارك، عن استنكار بلاده لمحاولات حرق نسخ من القرآن الكريم، معبرًا عن أسفه من هذه الأعمال المستفزة، موضحًا أن حكومة بلاده سبق، وأن عبرت عن استنكارها لهذه الممارسات.