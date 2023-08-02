الرياضة

المسحل: الاتفاق لديه مدرب عالمي ولاعبون مميزون

صحيفة البلادaccess_time16 / محرم / 1445 هـ       2 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- البلاد
قال رئيس نادي الاتفاق، سامر المسحل للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وأعضاء الجهازين الفني والإداري: أرحب بالجميع وسعيد أن أكون بينكم، وبالتأكيد نادي الاتفاق يعتبر ناديا عريقا، وجماهيره وعشاقه يتطلعون لتقديم الأفضل.
وأضاف: ” وجودي معكم كخادم للكيان الاتفاقي؛ من أجل الوصول

لتحقيق أهدافنا”
وأكد المسحل أن الاتفاق لديه مدرب عالمي المتمثل في الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد ولاعبون مميزون، وبالتالي جميع الأنظار العالمية والمحلية، ستكون موجهة علينا، ولهذا لابد أن نحمي سمعة النادي، ونعمل لإسعاد عشاق فارس الدهناء.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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