الرياضة المسحل: الاتفاق لديه مدرب عالمي ولاعبون مميزون

الدمام- البلاد

قال رئيس نادي الاتفاق، سامر المسحل للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وأعضاء الجهازين الفني والإداري: أرحب بالجميع وسعيد أن أكون بينكم، وبالتأكيد نادي الاتفاق يعتبر ناديا عريقا، وجماهيره وعشاقه يتطلعون لتقديم الأفضل.

وأضاف: ” وجودي معكم كخادم للكيان الاتفاقي؛ من أجل الوصول لتحقيق أهدافنا”

وأكد المسحل أن الاتفاق لديه مدرب عالمي المتمثل في الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد ولاعبون مميزون، وبالتالي جميع الأنظار العالمية والمحلية، ستكون موجهة علينا، ولهذا لابد أن نحمي سمعة النادي، ونعمل لإسعاد عشاق فارس الدهناء.