الرياضة الحارس البوسني” إبراهيم سيهيتش” يحمي عرين الخليج

الدمام- البلاد

تعاقدت إدارة نادي الخليج برئاسة المهندس علاء الهمل، مع الحارس البوسني إبراهيم سيهيتش؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2023. وأكد الحارس الدولي إبراهيم سيهيتش عن حماسه لخوض تحد جديد في المملكة العربية السعودية من بوابة الدانة. صاحب الـ34 عامًا، حقق لقب الدوري الأذربيجاني الممتاز في 5 مناسبات والكأس 3 مرات رفقة كارباغ أغدام، وفي بلاده، حقق لقب الدوري الممتاز والكأس مع نادي زيلجيزنيكار سراييفو، وشارك مع المنتخب في 50 لقاء، حافظ على نظافة شباكه في 18 مواجهة منها.