الحارس البوسني” إبراهيم سيهيتش” يحمي عرين الخليج

الدمام- البلاد
تعاقدت إدارة نادي الخليج برئاسة المهندس علاء الهمل، مع الحارس البوسني إبراهيم سيهيتش؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2023.
وأكد الحارس الدولي إبراهيم سيهيتش عن حماسه لخوض تحد جديد في المملكة العربية السعودية من بوابة الدانة.
صاحب الـ34 عامًا، حقق لقب الدوري الأذربيجاني الممتاز في 5 مناسبات والكأس 3 مرات رفقة كارباغ أغدام، وفي بلاده، حقق لقب الدوري الممتاز والكأس مع نادي زيلجيزنيكار سراييفو، وشارك مع المنتخب في 50 لقاء، حافظ على نظافة شباكه في 18 مواجهة منها.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م