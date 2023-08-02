إحالة مقيم إلى النيابة العامة لحيازته وتصنيعه مستحضرات بيطرية مخالفة

الرياض : البلاد

أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء مقيمًا يعمل مندوبًا في إحدى المؤسسات التجارية للمستحضرات البيطرية إلى النيابة العامة، وذلك بعد ضبطه من قبل مأموري الضبط الجنائي خلال جولات الرصد والتقصي في مدينة الدمام أثناء نقله مستحضرات بيطرية في سيارة غير مبردة وبدرجة حرارة مرتفعة وعدم وجود خرائط حرارية ومقاييس لدرجة الحرارة.

وأوضحت “الهيئة” أنه بعد استكمال إجراءات الاستدلال تبيّن حيازة المندوب لمستحضرات دوائية بيطرية غير مسجلة، واستخدامه مواد أولية لتصنيع مستحضرات بيطرية كبخاخ لعلاج الطفيليات وبخاخ لعلاج أمراض العيون، وأظهرت نتائج التحليل عدم مطابقتها للوائح الفنية، إضافة إلى شرائه عبوات فارغة بكميات تجارية بغرض تعبئة تلك المستحضرات دون الحصول على التراخيص النظامية.