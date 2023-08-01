مهرجان الهجن ينعش عائدات الصيدليات البيطرية

الرياض – هاني البشر

تعد الصيدليات البيطرية في العرفاء، والمواقع القريبة منها من أكثر الجهات التجارية التي تنتعش اقتصادياً في محافظة الطائف؛ بفضل استمرار إقامة مهرجان ولي العهد للهجن، ولا سيما أنها تشهد توافد أكثر من عشرة ألاف مطية من داخل وخارج المملكة في وقت واحد في مدة لا تزيد عن 90 يوماً ولا تقل عن 60 يوماً؛ إما للمشاركة في الحدث السنوي الأبرز في رياضة الهجن، وهي الرقم الأكبر أو للمقيض السنوي في المنطقة الأفضل لدى ملاك الهجن.

وتشهد فترة إقامة مهرجان ولي العهد للهجن تواجد 41 صيدلية ومختبر بيطري معتمدة لدى المشاركين، مفتوحة لمدة 16 ساعة وبعضها لمدة 20 أو 24 ساعة، أيضاً بعضها بمقر ثابت طوال العام، والأخرى تشرع أبوابها خلال فترة إقامة المهرجان، تتوزع في قرى العرفاء وما حولها على النحو التالي: عشير (3 صيدليات)، العطيف (2)، الحوية (8)، مسجد العباس (7)، وادي جليل (2)، وخط الجنوب (8) إضافة لـ 11 مختبر ثابت ومتحرك، تحت رقابة الجهات المختصة.

وطبقاً لعدد من العاملين في الصيدليات والمختبرات البيطرية خلال عمليات الرصد الميدانية، فإن الإيرادات المالية خلال فترة المهرجان تزيد لأكثر من 70 في المائة عن الأيام خارج أيام المهرجان.

وبين أحد الأطباء في أحد المراكز القريبة من ميدان الطائف التاريخي للهجن أنه وخلال فترة المهرجان، تشهد المنطقة توافد آلاف المطايا من كل مكان، وما يتم بيعة خلال الأيام العادية مره يتم بيعه 100 مره خلال فترة المهرجان، حيث تتراوح أسعار المنتجات الطبية في الصيدليات والمراكز من 20 إلى 1800 ريال، فيما تزيد الأسعار في حالات نادرة عن ذلك.

من جهته، كشف طبيب أخر أن أكثر ما يواجه ملاك الهجن خلال فترة تواجدهم في المقيض انتقال العدوى بين المطايا، وقال “الجهات الطبية في السعودية توفر بشكل دائم اللقاحات المطلوبة وتوصي بالتطعيمات الخاصة بذلك، فيما تعد المكملات الغذائية الأكثر طلباً وبشكل يومي، وتتراوح أسعارها من 20 إلى 150 ريالا”.