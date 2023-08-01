دفعة جديدة من «صناع المستقبل»

البلاد – الرياض

احتفت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ” إكسبرو” ممثلةً بوحدة أعمال رأس المال البشري والأكاديمية بتخريج 20 متدربًا في برنامج “صنّاع المستقبل” للتدريب التعاوني دفعة 2023، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبد الرزاق بن صبحي العوجان، وعدد من قيادات إكسبرو، والجامعات، وأسر الطلاب المتخرجين.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل شباب الوطن خريجي الجامعات السعودية لدخول سوق العمل، بعد رحلتهم في إكسبرو، واكتسابهم المعرفة والمهارات اللازمة؛ لتحقيق التطور الفني والنجاح المهني.

وشملت الدفعة الجديدة عددًا من التخصصات؛ منها الإستراتيجية والتميز المؤسسي، والتخطيط وإدارة المشاريع، والمشتريات الحكومية، ورأس المال البشري والأكاديمية، إضافةً إلى الاختصاص القانوني، فضلًا عن التسويق والتواصل المؤسسي، وإدارة البيانات والأمن السيبراني.

وأكدت نائب الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري والأكاديمية في إكسبرو، ريم بنت عبدالرحمن الرحيلي، أن الهدف الأساس من البرنامج هو دعم الكفاءات الواعدة وتهيئتها لسوق العمل، استكمالًا لجهود الجامعات في صناعة جيل يتسلح بالطموح والمهارات العالية.