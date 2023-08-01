“جالوت” تخطف التوقيت الأفضل في اليوم الأول من مهرجان ولي العهد للهجن

متابعة- هاني البشر
انتزعت المطية” جالوت” لمالكها عبد الله آل منصور التوقيت الأفضل في اليوم الافتتاحي لفعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الخامسة، الذي انطلق اليوم الثلاثاء على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن.
ونجحت “جالوت” في تحقيق لقب الشوط الرابع خلال الفترة الصباحية بزمن قدره 2:57.547 دقيقة وبمسافة (2 كيلو متر)، حيث أقيم اليوم 42 شوطاً لفئة المفاريد (بكار ـ قعدان) ضمن المرحلة التمهيدية من المهرجان.
وشارك في اليوم الافتتاحي 1397 مطية تضمنهم قائمة البداية الرسمية من قبل اللجنة، بواقع 830 مطية في الفترة الصباحية، و567 مطية في الفترة المسائية.
وكانت المطية “سهم” لمالكها عبد الله عمش الأسلمي قد افتتحت أشواط اليوم الافتتاحي، وتوجت بلقب الشوط الأول بزمن وقدره 2:95.530 دقيقة.
يذكر أن المهرجان يحظى بدعم سخي وكبير من ولي العهد، واهتمام الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة، ومتابعة الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن.