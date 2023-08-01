الرياضة ” الزوري” يعزز دفاع القادسية

الدمام- البلاد

تعاقدت إدارة نادي القادسية مع اللاعب عبدالله الزوري، قادمًا من فريق أبها لتعزيز خط دفاع الفريق في الموسم المقبل. ويتمتع الزوري بخبرات كبيرة في دوري المحترفين السعودي تمتد لأكثر من 18 عاماً. ويسعى القادسية لتعزيز صفوفه بصفقات محلية مميزة على كافة الخطوط، لتمكنه من المنافسة بقوة على العودة لدوري روشن السعودي للمحترفين. وكان الزوري قد بدأ مسيرته الكروية من الفئات السنية لنادي النهضة منذ العام 2003، قبل أن ينتقل للعب في نادي الهلال في الفترة من 2006 وحتى 2018، ومنه إلى نادي الوحدة عام 2018 وانتقل إلى نادي الشباب مطلع عام 2020 بعدها انتقل إلى نادي أبها عام 2022. وعلى المستوى الدولي، مثل الزوري المنتخب السعودي في مناسبات عديده منها كأس آسيا عام 2011 وعام 2015 ، ولعب 58 مباراة دولية سجل خلالها هدف وحيد. وإجمالاً لعب الزوري في دوري المحترفين السعودي 422 مباراة سجل خلالها 28 هدفاً، وصنع 31 هدفاً.