البوسنة والهرسك تثمن دعم المملكة لمشاريع التنمية

سراييفو – واس

قام رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، أحمد بن عقيل الخطيب أمس، بوضع حجر الأساس لمشروع تشييد وتجهيز مكتبة جامعة سراييفو في البوسنة والهرسك، الذي يموّله الصندوق من خلال منحة كريمة مقدمة من المملكة بقيمة 22 مليون دولار، وذلك بحضور وزير خارجية البوسنة والهرسك ألمادين كوناكوفيتش.

كما حضر مراسم وضع حجر الأساس، رئيس وزراء كانتون سراييفو نهاد أوك، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك أسامة الأحمدي، ورئيس جامعة سراييفو الدكتور رفعت شكرييلي، ونائب الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي المهندس فيصل القحطاني.

ويهدف المشروع إلى بناء وتجهيز مكتبة عامة بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 13.590 مترًا مربعًا، لتربط 28 مكتبة فرعية في مختلف كليات الجامعة، وسيستفيد من أعمال المكتبة أكثر من 22 ألف طالب وطالبة، و1618 من الموظفين وأعضاء هيئة التدريس، و10 آلاف من المستفيدين من خارج الجامعة.

من جانبه، قال وزير خارجية البوسنة والهرسك: إنه بفضل المنحة الكريمة المقدمة من المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية، أصبح هذا المشروع أكبر استثمار يعود للبوسنة والهرسك في البنية التحتية للجامعة، حيث يثري العمل الأكاديمي، ويعزز العلاقات القوية المبنية على الاحترام المتبادل بين البلدين الصديقين، مشيدًا بالدعم المستمر من المملكة للقطاعات الحيوية.

يشار إلى أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم منذ حوالي ثلاثة عقود، الدعم لقطاعات التنمية في البوسنة والهرسك، من خلال تمويل 11 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 185 مليون دولار.