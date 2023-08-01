الأمير فهد بن سلطان: محظوظون بجودة الحياة بفضل المشروعات الكبيرة

البد – تبوك

أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أن أي مشروع تقوم به أمانة المنطقة وبلدياتها التابعة، هو جزء من مشروعات كبيرة تقوم بها لخدمة الأهالي، وهي مشروعات خير وبركة، وجزء لايتجزأ من أهداف جودة الحياة التي تسعى المملكة لتحقيقها.

وقال ” نحن- ولله الحمد – محظوظون في هذا الوطن بما نجده من جودة للحياة في كافة نواحيه؛ بفضل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد – حفظهما الله – من مشروعات تصب في خدمة الوطن والمواطن” ، موجهًا الشكر لأمين المنطقة ولمنسوبي الأمانة على ما قاموا به من جهود.

جاء ذلك عقب وقوف سموه ميدانيًا، أمس، على عدد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها، وكذلك التي تم الانتهاء منها مؤخرًا بالمنطقة؛ حيث كان في استقباله لدى وصوله مقر نفق تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد، أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف وعدد من قيادات الأمانة، واستمع أمير المنطقة لشرح عن المشروعات التي نفذتها الأمانة.