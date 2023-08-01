إستشاري: التسمم الغذائي أكثر مسببات الإسهال في الصيف

ياسر خليل- جدة

كشف استشاري الأطفال الدكتور نصرالدين الشريف لـ” البلاد”، أن هناك عدة مسببات لاسهال الصيف منها البكتيريا والميكروبات التي تنمو وتتكاثر بسرعة في حرارة الصيف ، ولكن يظل أكثر مسببات التعرض للإسهال في الصيف هو تناول طعام ملوث يمهد للإصابة بالتسمم الغذائي ، لذا ينصح الجميع وخصوصًا الأطفال بعدم تناول الأكل المكشوف الذي لم يعد تحت ظروف بيئية سليمة، إذ قد تساعد درجات الحرارة المرتفعة في الصيف على تلوث الأطعمة بصورة أكبر وأسرع. وتابع : من أشهر الميكروبات المسببة للتسمم الغذائي مثل الايكولاى والسلمونيا والشيجيلا ، إذ يشكو المريض عند الإصابة بآلام البطن وارتفاع فى درجة الحرارة والميل إلى القىء وأحيانا آلام بالعضلات والمفاصل نتيجة فقد الجسم أثناء الإسهال لكمية كبيرة من الأملاح والمعادن والسوائل المفيدة للجسم ، ومن أشهر أسباب تلوث الطعام والشراب فى الصيف ميكروب الشيجيلا والذي يؤدى إلى حدوث الدوسنتاريا، والأعراض تتمثل فى آلام بالبطن وإسهال ويحدث ذلك بعد 12 ساعة وتستمر إلى 4 أيام وقد تؤدى إلى جفاف بالجسم من شدة الإسهال وتزداد الأعراض فى الأطفال ولدى كبار السن أكثر لأسباب ضعف المناعة.



وقال إن الإسهال ليس مرضًا في حد ذاته، لكنه عرض لعدد من الأمراض، وبصفة عامة يمكن تصنيف الإسهال إلى نوعين : الأول إسهال قصير المدى “حاد” وهو إسهال يستمر ليوم أو يومين ويختفي ، وقد يحدث بسبب تناول الطعام أو الماء الملوث بالبكتيريا “عدوى بكتيرية”، أو نتيجة عدوى فيروسية ، والثاني إسهال طويل الأمد “مزمنوهو” إسهال يستمر لبضعة أسابيع، قد يحدث بسبب مشكلة صحية أخرى مثل متلازمة القولون العصبي أو نتيجة الإصابة بمرض معوي مثل التهاب القولون التقرحي أو داء كرون، وقد يحدث أيضًا نتيجة الإصابة بطفيليات مثل الجيارديا.



وخلص الشريف الى القول:

إن العلاج يعتمد على تعويض الجسم بالمحاليل التى تعطى عن طريق الفم أو استخدام مضادات الإسهال والإكثار من شرب السوائل الغنية بالأملاح وينصح بالأكل المسلوق وبعض العصائر الطازجة كالجزر لأنه يحتوي علي الألياف التي تساعد في تحسين حركة الأمعاء، وتنظيم عملية الهضم والإخراج، وأيضا يعوض الجسم بالعديد من العناصر الغذائية التي فقدها ومنها فيتامين أ ، والتفاح لأنه مهم جدًا لصحة الجهاز الهضمي، بسبب ما يحتوية من الألياف، والبوتاسيوم الذي يعيد توازن مستويات السوائل التي فقدها الجسم خلال إصابته بالإسهال، كما أن يحافظ علي صحة الجهاز الهضمي ، والبرقوق الذي له قدرة كبيرة في تخفيف مشاكل الإسهال، لأنه يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، التي تحسن حركة الأمعاء، وتسهل عملية الهضم، والإخراج، وتقضي علي مشاكل الإنتفاخات والغازات، ولذا يمكن تناوله عند الإصابة بالإسهال.