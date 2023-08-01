أمير الشرقية يؤكد على أنسنة المدن وجودة الحياة

البلاد – الدمام

أشاد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالدعم الكبير الذي يلقاه القطاع البلدي من القيادة الحكيمة – رعاها الله- وبمخرجات المشاريع والمبادرات والخطط الإستراتيجية لأمانة المنطقة الشرقية، وتكاملها مع بقية الجهات المختلفة، مشددًا على أهمية سعي القطاعات إلى تعزيز الاستدامة في مشاريعها، بما يُسهم في تحقيق مفهوم جودة الحياة، والاهتمام بتحسين المشهد الحضري، وأنسنة المدن، والاستثمار الأمثل للمقومات الحضارية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال رعايته في مكتبه بالإمارة أمس، توقيع عقود لمشاريع استثمارية، بقيمة إجمالية تصل إلى 800 مليون ريال، بين الأمانة وعدد من الجهات؛ بهدف تطوير وتنمية المنطقة اقتصاديًا وسياحًيا، ورفع معدل جودة الحياة، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – وفق رؤية المملكة 2030.

وقال سموه: إن توقيع عقود هذه المشاريع المباركة، سيكون له أثر إيجابي -بإذن الله- في تحقيق مستهدفات الرؤية لخدمة الإنسان، وتجويد حياته، والإسهام في تعزيز البنية السياحية التي تمتلكها المنطقة.

وشملت العقود والاتفاقيات الاستثمارية، التي وقعها أمين المنطقة المهندس فهد الجبير؛ اتفاقية شراكة مع برنامج جودة الحياة مع الرئيس التنفيذي للبرنامج خالد بن عبدالله البكر، وعقد استثمار وتشغيل وصيانة مركز الملك عبدالله الحضاري بكورنيش الدمام، إضافة إلى توقيع عقد استثمار وتطوير وتشغيل وصيانة جزيرة المرجان بكورنيش الدمام.