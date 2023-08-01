أمام الملك.. السفراء المعينون حديثا لدى عدد من الدول يؤدون القسم

البلاد : واس

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وقد أدى القسم كل من السفير المعين لدى سلطنة بروناي دار السلام محمد البريثن، والسفير المعين لدى نيوزيلندا مهنا أبا الخيل، والسفير المعين لدى جمهورية أذربيجان عصام الجطيلي، والسفير المعين لدى جمهورية النمسا الدكتور عبدالله طولة، والسفير المعين لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية عبدالله السيحاني، والسفير المعين لدى جمهورية تنزانيا المتحدة يحيى عكيش، والسفير المعين لدى الجمهورية التركية فهد أبو النصر، قائلين “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص”.

وقد أعرب الملك، عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في مهامهم.