الرياضة أشواط مهرجان ولي العهد للهجن .. رقم قياسي جديد

متابعة – هاني البشر

تستعد النسخة الخامسة من مهرجان ولي العهد للهجن لتسجيل رقم قياسي جديد بملامسة أشواط النسخ الخمس لـ 3000 شوط، حيث انطلقت منافسات النسخة اليوم الثلاثاء بأشواط المرحلة التمهيدية على أن تنطلق أشواط المرحلة النهائية في الـ 28 من أغسطس الجاري. ومن المنتظر أن تقام في النسخة الحالية من المهرجان إقامة 589 شوطاً على مرحلتين، تشهد فيها التمهيدية 350 شوطا والنهائية 239 شوطا. وسجلت النسخ الأربعة من المهرجان إقامة 2348 شوطاً، بواقع 787 شوطاً في النسخة الأولى، 439 شوطاً في النسخة الثانية،و531 شوطاً في النسخة الثالثة، و591 شوطاً في النسخة الرابعة، حيث ستكل النسخة الخامسة إقامة 2937 شوطاً. الجدير ذكره أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية، أعلنت في 2018 تسجيل المهرجان أكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم. ويحظى قطاع الهجن بدعم واهتمام كبير من سمو ولي العهد – حفظه الله – لتطويره وفق رؤية طموحة، تحقق رغبات مُلاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة والوطن العربي، كما يعد المهرجان وجهةً رئيسة لملاك وعشاق الهجن، وحاضنًا للموروث الأصيل، بإسهامه بمردودٍ إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والسياحي.