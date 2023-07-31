“نمو اقتصاد المملكة” بنسبة 1.1٪ مدفوعا بنمو الأنشطة “غير النفطية”

جدة : البلاد

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ارتفاعا بنسبة 1.1% خلال الربع الثاني من عام 2023م

وذلك مقارنة بالربع الثاني من عام 2022 ويعود هذا النمو إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.5% بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.7% في حين انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 4.2% على أساس سنوي.

فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا بمعدل 0.1% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع الأول من عام 2023 متأثرا بانخفاض الأنشطة النفطية بمعدل 1.4% في حين حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا بمقدار 1.8% إضافة إلى نمو أنشطة الخدمات الحكومية بمعدل 0.6% على أساس ربعي.