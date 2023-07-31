الإقتصاد

“نمو اقتصاد المملكة” بنسبة 1.1٪ مدفوعا بنمو الأنشطة “غير النفطية”

صحيفة البلادaccess_time14 / محرم / 1445 هـ      31 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ارتفاعا بنسبة 1.1% خلال الربع الثاني من عام 2023م

وذلك مقارنة بالربع الثاني من عام 2022 ويعود هذا النمو إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.5% بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.7% في حين انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 4.2% على أساس سنوي.

فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا بمعدل 0.1% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع الأول من عام 2023 متأثرا بانخفاض الأنشطة النفطية بمعدل 1.4% في حين حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا بمقدار 1.8% إضافة إلى نمو أنشطة الخدمات الحكومية بمعدل 0.6% على أساس ربعي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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