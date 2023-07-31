مشروع لدراسة سبل الوقاية من حرائق الغابات في 7 مناطق ومدن

الرياض : البلاد

أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتعاون مع جامعة الملك خالد، مشروع دراسة سبل الوقاية من حرائق الغابات، بهدف وضع تصوُّر لنظام إدارة حرائق الغابات والوقاية منها، ودراسة الغابات في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية والتي تشمل (عسير – مكة المكرمة – المدينة المنورة – الباحة – نجران – جازان – ومدينة الطائف)، وذلك للعمل على تلافي الحرائق فيها، وتحديد وسائل مكافحة الحرائق إذا حدثت ومحاصرتها وإخمادها وإعادة تأهيل المواقع المتأثرة.

وتضمنت الاتفاقية التعاون في عدة مجالات، مثل: توفير معلومات وبيانات عن حالة الغابات في المملكة؛ لاتخاذ إجراءات المراقبة والمتابعة والتحليل والحصر، إضافة إلى تقييم أسباب حرائق الغابات، وأكثر المناطق تكرارًا وتضررًا، للعمل على التصدي لأسباب حدوثها قبل حصولها حمايةً للنظام الغابي وتحديد أساليب وطرق إدارة وحماية الغابات بناء على ما يتلاءم مع أنواعها.

من جانب آخر، نظم المركز أولى ورش عمل المشروع تحت عنوان تقديم الخدمات الاستشارية لدراسة سبل الوقاية من حرائق الغابات ومعالجة آثارها في غابات المناطق الجنوبية والغربية، حيث تضمنت الورشة عددًا من المحاور منها المنهجية العالمية لإدارة مخاطر حرائق الغابات، والتأثيرات المناخية على إدارة حرائق الغابات، إضافة إلى عرض تقديمي حول الوضع الراهن لغابات المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة.

يشار إلى أن مركز الغطاء النباتي يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها وحمايتها، وتأهيلها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، فضلًا عن الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، ما يعزز التنمية البيئية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.