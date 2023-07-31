رئيس«الجيومكانية»:رؤية السعودية المظلة الكبرى للتغيير

البلاد – الرياض

نظّمت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية , ملتقى اليوم المفتوح تحت شعار “الرائدون في التغيير” لمنسوبي ومنسوبات الهيئة وسط حضور أكثر من 600 موظف وموظفة.

وبدأ الملتقى بكلمة لرئيس الهيئة الدكتور محمد بن يحيى آل صايل أكد فيها أن التغيير سنة إلهية يمر فيها الإنسان بمراحل مختلفة من عمره مبيناً أن رسولنا الكريم هو نموذج التغيير الحقيقي في إنقاذ البشرية والذي كان له الأثر الكبير في حياة البشر مبيناً أنه في العصر الحديث يأتي الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه في مقدمة رواد التغيير الذي وحد أراض مترامية الأطراف وأسس دولة عصرية أصبحت ضمن أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، مستذكرًا قصص النجاح التي حققها أبناؤه الملوك البررة من بعده ، وصولاً للعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – . وأشار إلى أن المظلة الكبرى للتغيير في المملكة هي رؤية السعودية 2030 ، رؤية الشغف والطموح والريادة بقيادة سمو ولي العهد -حفظه الله – مؤكداً أن الهيئة تمر بمرحلة تغيير كبيرة في مختلف المجالات، ولديها استراتيجية مؤسسية جديدة برؤية ورسالة وأهداف ومبادرات وطموحات ولوائح وأنظمة وتدريب ومشاريع تسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية وتتطلب تعاون الجميع وتضافر الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة.

بعد ذلك استعرض قيادات الهيئة أهم الملفات الرئيسية التي تسعى لها الهيئة من خلال مسار عمل الاستراتيجية الجديدة وعرض أهم المنجزات والبرامج ذات العلاقة.