جوالة المحميات .. إثراء التنوع الاحيائي وتعزيز التوازن البيئي

البلاد – الرياض

نظم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أمس ، ورشة بناء المعيار المهني الوطني لجوالة المحميات، بحضور 21 من الخبراء والممارسين السعوديين، يمثلون أكثر من 16 محمية وطنية، إضافةً الى أربعة خبراء دوليين من أهم الممارسين لمهنة الجوال بالعالم من جنوب افريقيا والهند والمملكة المتحدة، وفي مقدمتهم رئيس الاتحاد الدولي للجوالين كريس جاليس. وتهدف الورشة التي تستمر حتى 3 أغسطس المقبل إلى حصر المهام الرئيسية لمهنة الجوالين والمعارف العامة والمتخصصة وسلوكيات المهنة والاهتمامات المستقبلية لها، وذلك على أساس الآلية المتبعة عالميًا في إعداد البرامج التدريبية. من جهته بيّن الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد قربان، أنّ هذا المعيار سيسهم ايجابًا في تطوير البنية التحتية الأساسية لتشغيل المحميات من خلال بناء الكوادر الوطنية، لدعم أعمال المركز في التوسع في المناطق المحمية، للوصول لأن تكون نسبة 30% من مساحة المملكة مناطق محمية لإثراء التنوع الأحيائي وتعزيز التوازن البيئي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.