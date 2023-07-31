الرياضة

باريس سان جيرمان ينهي الاتفاق مع عثمان ديمبيلي

محمد ابو الوفاaccess_time14 / محرم / 1445 هـ      31 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
عثمان ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان

توصّل باريس سان جيرمان إلى اتفاق نهائي مع برشلونة بشأن التعاقد مع الجناح الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي (26 عامًا)- حسب وسائل إعلام.

 

شبكة يوروسبورت (Eurosport) ذكرت من مصادرها، أن الـ”بي إس جي” سيدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد ديمبيلي والبالغ 50 مليون يورو.

 

ديمبيلي -الفائز بكأس العالم 2018- وافق على الشروط الشخصية بالفعل مع باريس سان جيرمان، وسيمضي عقدًا يمتد إلى صيف 2028.

 

ودفع برشلونة 135 مليون يورو عام 2017 للتعاقد مع ديمبيلي من بوروسيا دورتموند، كصفقة تعويضية بعد رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان.

 

شاهد أهداف ومهارات عثمان ديمبيلي

 

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.