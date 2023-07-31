باريس سان جيرمان ينهي الاتفاق مع عثمان ديمبيلي

توصّل باريس سان جيرمان إلى اتفاق نهائي مع برشلونة بشأن التعاقد مع الجناح الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي (26 عامًا)- حسب وسائل إعلام.

شبكة يوروسبورت (Eurosport) ذكرت من مصادرها، أن الـ”بي إس جي” سيدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد ديمبيلي والبالغ 50 مليون يورو.

ديمبيلي -الفائز بكأس العالم 2018- وافق على الشروط الشخصية بالفعل مع باريس سان جيرمان، وسيمضي عقدًا يمتد إلى صيف 2028.

ودفع برشلونة 135 مليون يورو عام 2017 للتعاقد مع ديمبيلي من بوروسيا دورتموند، كصفقة تعويضية بعد رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان.

شاهد أهداف ومهارات عثمان ديمبيلي