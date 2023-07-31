الشباب يعبر الزمالك وينعش آماله في التأهل لدور الـ 8 في كأس الملك سلمان للأندية

متابعة- محمود العوضي
نجح فريق الشباب في تحقيق فوز مهم على نظيره الزمالك المصري بهدف دون رد، ضمن الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.
في الشوط الأول، نجح الزمالك في السيطرة على الكرة بشكل كبير، ولكن دون تحقيق أي خطورة على مرمى الشباب.
وحصل الشباب على ركلة جزاء في الدقيقة 39 من عمر اللقاء، بسبب لمس محمد عبدالغني الكرة بيده، ونجح الأرجنتيني إيفر بانيجا في تسجيلها ببراعة.
وفي الشوط الثاني، شكل الزمالك خطورة كبيرة على مرمى الشباب ولكن لم يستغل الفرص التي أتيحت للاعبيه، خاصة شيكابالا وزيزو.
بتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة، بينما يأتي الزمالك ثانياً بـ3 نقاط والنصر ثالثاً بنقطة واحدة، بينما يتذيل الاتحاد المنستيري الترتيب بدون نقاط. وسيقام اللقاء الثاني في المجموعة بين النصر والاتحاد المنستيري في العاشرة من مساء اليوم الاثنين.
وكان الزمالك قد حقق الفوز في اللقاء الأول على الاتحاد المنستيري التونسي، بأربعة أهداف دون مقابل، بينما تعادل الشباب سلبياً أمام النصر في الجولة الأولى.
الهدف الأول للشباب⚽️
🎙بصوت عيسى الحربين
#الشباب_الزمالك#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/7NrmVfNKF4
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 31, 2023