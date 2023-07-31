إطلاق “حاضنة مسك للمبادرات”

البلاد – الرياض

أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” النسخة الثالثة من برنامج حاضنة مسك للمبادرات، التابع لمسار “مسك للمجتمع” الذي يهدف إلى تقديم الدعم والتمكين للمبادرات الشبابية غير الربحية، ومساعدتها على النمو والتوسع. وجاء إطلاق النسخة الثالثة من برنامج حاضنة مسك للمبادرات في حفلٍ أُقيم في “ملتقى المدينة” بمدينة محمد بن سلمان غير الربحية، حيث يستهدف البرنامج جاهزية التسجيل الرسمي والانطلاق نحو دعم مجالات الثقافة، والتراث، والتقنية، والاستدامة والبيئة، وجودة الحياة، بالإضافة إلى مجال تنمية الشباب والتطوع. وتشارك في هذه النسخة ست مبادرات في الرياض، وهي: (مبادرة صانع, وشفرة, وطويق لتأهيل القيادات, ومعتز, ووطن طموح, ونقش). فيما تشارك (مبادرة نموذج) من الباحة، و (مبادرة معك) من الخبر، و (مبادرة مجتمع الفرسان) من جدة.

رحلة التمكين

ويتضمن برنامج التمكين في الحاضنة من رحلة تستمر لمدة 14 أسبوعًا تجمع بين الإرشاد، والتوجيه، والدعم المادي، وبرنامجًا مكثفًا في تطوير المبادرات المشاركة في 12 مجالاً معرفيًا، يشتمل على بناء رسالة المنظمة، ودراسة المستفيدين، وإدارة المشاريع التنموية، وتخطيط وقياس الأثر، وتخطيط الاستدامة المالية؛ وذلك عبر جلسات توجيهية، ومساحات عمل مشتركة، وجلسات افتراضية، ولقاءات دورية تعقد في مقر الحاضنة في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، على أن تُختتم رحلة البرنامج بحفل تقديم العروض، والذي سيقوم من خلاله المشاركون بعرض برامجهم التنموية التي تخدم الشباب.

يذكر أن حفل إطلاق النسخة الثالثة من برنامج حاضنة مسك للمبادرات، شهد إطلاق حاضنة مبادرات الطاقة بالشراكة بين مسك للمجتمع ووزارة الطاقة.