إشارة من مبابي على قرب انتقاله لريال مدريد

أثار كيليان مبابي (24 عامًا) الجدل حينما نشر صورة اليوم الاثنين عبر “إنستغرام” فسّرتها وسائل إعلام، بقرب انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

وبات من المعلوم أن مبابي سيغادر باريس سان جيرمان ولن يجدد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2023-2024.

ونشر مبابي -هدّاف الدوري الفرنسي 4 مرّات- صورة تتضمن 3 ورقات بالرقم (9)، خلال تناوله وجبة الغداء في مدينة مونتي كارلو بإمارة موناكو.

وقالت وسائل إعلام: إن (9) هو الرقم الذي سيرتديه مبابي مع ريال مدريد الموسم المقبل، بعد رحيل كريم بنزيما إلى نادي الاتحاد السعودي.