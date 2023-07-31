أمير الشرقية يدشن حملة «نبادر معاً»

البلاد – الدمام

دشّن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة أمس، حملة ” نبادر معًا ” التي تنظمها الشؤون الصحية ، بالتزامن مع اليوم العالمي للالتهاب الكبدي الفيروسي 2023م، بالشراكة مع أمانة المنطقة.

وشدد سمو أمير المنطقة الشرقية على ضرورة استمرار حملات التوعية الصحية لرفع ثقافة المجتمع، واستخدام وسائل التواصل الحديثة للوصول للمستهدفين، من أجل تحقيق الأمن الصحي الذي لا يقل أهمية عن كافة جوانب الأمن، مشيداً بالجهود التي تبذلها المديرية العامة للشؤون الصحية في هذا المجال.

وتهدف الحملة إلى رفع الوعي الصحي لدى العمالة عن المرض وتخفيض حالات الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي من خلال معرفة طرق الإصابة وكيفية الوقاية، واتخاذ احتياطات مكافحة العدوى في مواقع الرعاية الصحية لأهميتها في الوقاية ، والتأكد من تطبيق إجراءات السلامة المهنية.

من جانبه، أوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، أن الحملة تستهدف المجتمع بشكل عام، و100 ألف من العمالة “عمال النظافة” بشكل خاص، إضافةً لتوزيع 10 ألاف ملصق توعوي.

حضر التدشين أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالرحمن المقبل، ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عمر الدويش، والمدير التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي.