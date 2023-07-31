أرسنال يتفاوض مع نيمار!

كشفت مجلة أونزي مونديال (onzemondial) الفرنسية أن أرسنال بدأ مفاوضاته للتعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور (31 عامًا) من باريس سان جيرمان.

الـ”بي إس جي” يهدف إلى التخلص من راتب نيمار المرتفع الذي يصل إلى نحو 60 مليون يورو، في حين يرتبط بعقد مع الفريق إلى صيف 2025.

ورجّحت وسائل إعلام أن يتخلص باريس من نيمار ومبابي هذا الصيف، في سعيه إلى تجديد الدماء وبناء فريق جديد مع المدرب الإسباني لويس إنريكي.

من جهته، دشّن أرسنال -وصيف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي- ميركاتو قويًا هذا الصيف (2023) وتعاقد مع 3 صفقات مهمة بما يقارب 230 مليون يورو.

فقد تعاقد الـ”غانرز” مع المهاجم الألماني كاي هافرتز من تشيلسي، ولاعب الوسط الإنجليزي ديكلان رايس من وست هام، والمدافع الهولندي يوريين تيمبر من أياكس.