34 % زيادة التوظيف في الموارد البشرية

البلاد – الرياض

حقق صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” نمواً قياسياً في التنمية البشرية ، من خلال دعم الفرص الوظيفية في سوق العمل، بما ينعكس على تحفيز القطاعات والأنشطة المختلفة للمشاركة في التنمية الوطنية الراهنة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المولدة للوظائف النوعية.

وأوضح الصندوق أنه أسهم في دعم توظيف 201 ألف مواطن ومواطنة، للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م، عبر برامجه ومبادراته ومنتجاته المختلفة، وذلك بنسبة نمو تزيد على 34 % مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي أسهم خلالها في دعم 150 ألف شاب وشابة.

وأوضح مدير الصندوق تركي بن عبد الله الجعويني، أن 79 ألف منشأة تعمل في جميع القطاعات الحيوية في المملكة استفادت من برامج الصندوق، وذلك بنسبة نمو 41 %، مقارنةً بـ 56 ألف منشأة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين تجاوزت مصروفات برامج الدعم 4.6 مليار ريال.