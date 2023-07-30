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وزير الخارجية ورئيس الانتقالي السوداني يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في السودان

صحيفة البلادaccess_time13 / محرم / 1445 هـ      30 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم ، من سيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان.

 وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان الشقيقة.

 وأكد سموه على أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.

 كما جدد سمو وزير الخارجية دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حلٍ سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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