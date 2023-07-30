موجز اقتصادي

خيرات الجوف

يشهد مهرجان “خيرات الجوف” الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، باقبالا كبيرا ويشارك فيه 30 عارضاً من المزارعين والنحالين والأسر المنتجة. وأوضح مدير مكتب الوزارة بسكاكا الدكتور عقاب الرويلي أن المهرجان يسعى لتحقيق عوائد اقتصادية، وتسويق منتجات النحالين والصناعات التحويلية، والأسر المنتجة.

مهرجان العنب

تستعد أمانة القصيم ممثلة ببلدية القوارة, لإطلاق مهرجان العنب في نسخته العاشرة بعد غد الاثنين، تحت شعار “عناقيد العنب ثريات الذهب”، الذي يستمر خمسة أيام في مركز البساتين بمحافظة عيون الجواء، ويضم العديد من الفعاليات المختلفة والمتنوعة لتسويق ما يزيد عن 200 ألف طن من فاكهة العنب.

وفد كوري

زار وفدٌ من جمهورية كوريا غرفة الطائف، واطلع على الفرص الاستثمارية وأبرز الشراكات التجارية بالمحافظة. وأكد الوفد أهمية هذه الزيارات التي تعزز العمل والتعاون المشترك في المجال الاستثماري وتبادل الخبرات بين الجانبين، فيما أوضح رئيس الغرفة غازي القثامي، أنه تم استضافة عدد من المستثمرين الأجانب خلال الفترة الماضية.