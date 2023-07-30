شركات ريادية زراعية

البلاد – الرياض

نظم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، المعسكر التدريبي للمشاريع الزراعية الناشئة، بمشاركة أكثر من 30 رائد أعمال. شملت المشاريع المشاركة مسارات: قطاع الإنتاج الزراعي باستخدام التقنيات الحديثة، قطاع الخدمات الزراعية المتخصصة، قطاع التسويق والخدمات الزراعية الإلكترونية، قطاع النقل وسلاسل الإمداد الزراعي، قطاع الخدمات المساندة للإنتاج الزراعي، حيث أُقيمَ أكثرُ من 11 ورشةَ عمل وجلسةً إرشادية للمشاركين, وزيارات حقلية، لتعزيز مهاراتهم الابتكارية، خاصة في مجال القطاع الزراعي وتمكينهم من تحويل مشاريعهم إلى حلول قابلة للتطبيق بإشراف خبراء ومختصين في هذا المجال.

ويعد المعسكر التدريبي للمشاريع الزراعية الناشئة أحد مبادارت المركز الداعمة للقطاع الزراعي في المملكة،التي تهدف لخلق أفكار ومشاريع ريادية تسهم في الاستدامة الزراعية بما يواكب رؤية 2030.