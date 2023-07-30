الرياضة الكشف على المنشطات في مهرجان ولي العهد للهجن

الرياض – هاني البشر

ستكون لجنة الكشف عن المنشطات حاضرة في النسخة الخامسة من مهرجان ولي العهد للهجن، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، وتنطلق أولى أشواطه بعد غد الثلاثاء، وذلك على ميدان الطائف لسباقات الهجن. وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان أنه سيتم تطبيق الكشف عن المنشطات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (205) بالموافقة على اللائحة الدولية لمكافحة المنشطات الرياضية، وقالت “على جميع الملاك المشاركين الالتزام بالأنظمة واللوائح، علماً بأنه سيتم تطبيق كافة العقوبات المنصوص عليها”. وأضافت “في حال ضبط استعمال أي مواد محظورة في المطايا المشاركة بالفحص الخاص بالفائزين في المراكز المتقدمة فسيتم فرض العقوبات عليها بحسب جدول العقوبات”. الجدير ذكره أن اللجنة المنظمة للمهرجان لن تعتمد أي نتائج للجوائز النهائية إلا بعد ختام المهرجان للتأكد من نتائج كشف المنشطات، إذ ستستبعد جميع نقاط المطايا التي تظهر تحليلاتها إيجابية”.

وتبلغ تكلفة تحليل العيّنة الواحدة للهجن المشاركة قرابة الـ 700 ريال، حيث سيتم الكشف من قِبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.