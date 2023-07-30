إطلاق برنامج “جدير” لتأهيل حديثي التخرج

جدة : البلاد

تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إطلاق برنامج “جدير” الهادف إلى استقطاب تأهيل المتميزين من حديثي التخرج وتدريبهم على رأس العمل وإكسابهم المهارات والخبرات العملية ومساعدتهم على التطور والنمو في مجالات العمل داخل الوزارة، وتمكينهم من أداء مهام الوظائف المستهدفة في البرنامج.

وتسعى الوزارة من خلال برنامج “جدير” إلى تحقيق إستراتيجيتها المنبثقة من رؤية المملكة 2030 في دعم الكوادر الوطنية الشابة وإتاحة الفرصة لحديثي التخرج المتميزين من التعرف على بيئة العمل وإعدادهم وتأهيلهم بشكل مُمنهج في المجالات المستهدفة من قبل الوزارة، وبعد انتهاء البرنامج يتم تعيين المجتازين للبرنامج بنجاح على الوظائف ومنحهم درجتين إضافيتين عن الدرجة المستحقة وفق المؤهل العلمي.

ويستند البرنامج في ذلك إلى تحقيق أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030 المتمثلة باقتصاد مزدهر يسهم في إيجاد فرص مثمرة للكوادر الوطنية الشابة.

وسيتم فتح باب التسجيل والقبول في البرنامج بتاريخ 19 محرم 1445هـ الموافق 06 أغسطس 2023م، وستكون مدة التدريب 12 شهراً، يكتسب خلالها المشاركون المعرفة في عدد من المراحل الرئيسة للبرنامج وهي: تنمية المعارف العامة والتخصصية، وتطوير مهارات العمل مع الشركات وممارسة مهام العمل.

ووضعت الوزارة عددًا من الشروط لمن يرغب في الالتحاق بالبرنامج وهي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة، وألا يكون قد مضى على تخرجه 4 سنوات، وألا يقل المعدل العام عن 3 من 4 أو ما يعادلها، وأن يكون متفرغًا بشكل كامل للبرنامج، كما تضمنت الشروط معادلة المؤهل إذا كانت الشهادة من خارج المملكة من الجهة المختصة، وحصول المتقدم على 5 درجات في اختبار الـ IELTS أو ما يعادلها في اللغة الإنجليزية.