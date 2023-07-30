أرامكو تطور قدراتها من الهيدروجين والأمونيا

البلاد – الظهران

في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين المملكة واليابان في مجال الطاقة، وقعت شركة “أرامكو” السعودية مؤخرا، مذكرة تفاهم مع معهد اقتصاديات الطاقة الياباني لتعزيز التعاون في الأنشطة التجارية ومجالي الحياد الكربوني وأمن الطاقة، وقام التوقيع فهد الضبيب، النائب الأعلى للرئيس للاستراتيجية وتحليل الأسواق في أرامكو، وتسويا تيرازاوا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمعهد اقتصاديات الطاقة، وطبقا للمذكرة، سيعمل معهد اقتصاديات الطاقة من خلال مذكرة التفاهم، على رفع مستوى التعاون مع “أرامكو” السعودية في أنشطتها التجارية والبحثية، وتواصلها مع أصحاب المصلحة على المستوى العالمي. ‏‎

وتعدّ عملاق النفط السعودي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتسعى إلى الإسهام في تحول الطاقة من خلال العمل المتواصل لتطوير قدرات إنتاج الهيدروجين والأمونيا، والإسهام في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وكذلك تعزيز الاقتصاد الدائري للكربون. وتربط أرامكو مع معهد اقتصاديات الطاقة علاقة راسخة منذ انطلاق الشحنة التجريبية المشتركة للأمونيا الزرقاء من السعودية إلى اليابان في سبتمبر 2020م، وغيرها من المشاريع المشتركة.