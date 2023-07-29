الرياضة “ساديو ماني” يوقع للنصر ويستعد للحاق بالفريق في الطائف

البلاد – جدة نجح نادي النصر في إنهاء صفقة السنغالي ساديو ماني، نجم بايرن ميونيخ، وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انتقاله إلى العالمي. يتواجد ماني مع بايرن في جولته التحضيرية في سنغافورة، ومن الممكن أن يسافر مباشرة إلى الرياض؛ من أجل إنهاء صفقة انتقاله للنصر.

قدم النصر عرضًا بقيمة 40 مليون يورو لبايرن ميونيخ، ومثلها للنجم السنغالي بما في ذلك من المكافآت وحقوق الصورة. وأكدت تقارير أنه سيتم حجز موعد لإجراء الفحوصات الطبية بعد توقيع ماني مباشرة على عقود انتقاله للنصر. وقد وضع النصر ماني إلى قائمة البطولة العربية للأندية، وسيلتحق بفريق النصر المشارك في كأس الملك سلمان في الطائف بعد توقيعه رسميًا.