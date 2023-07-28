الرياضة بمشاركة 12 فريقاً وبجوائز مليون دولار.. انطلاق بطولة ESL R1 في منافسات النخبة ضمن موسم الجيمرز- أرض الأبطال

الرياض – هاني البشر

انطلقت بطولةESL R1 في منافسات النخبة ضمن موسم الجيمرز- أرض الأبطال، أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، حيث تستمر حتى 30 يوليو الجاري في منطقة Battle Royale ببوليفارد رياض سيتي. وستشهد البطولة مواجهات حماسية بين 12 فريقاً من نخبة الفرق في اللعبة الشهيرة رينسبورت؛ للحصول على اللقب وأكبر حصة من مجموع الجوائز التي تم رصدها للبطولة والبالغة مليون دولار. موسم الجيمرز- أرض الأبطال؛ هو أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، وينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في بوليفارد رياض سيتي بمدينة الرياض، على مدار 8 أسابيع، وسيمنح الجماهير تجربة استثنائية تمزج بين الرياضة، والترفيه، والتعليم من خلال مجموعة من البطولات الاحترافية في أشهر الألعاب الإلكترونية بمشاركة نخبة اللاعبين وبمجموع جوائز مالية يتجاوز 45 مليون دولار، وحفلات موسيقية لأكبر نجوم الفن العرب والعالميين، ومنافسات مجتمعية في الألعاب الإلكترونية، وبرامج تعليمية، وفعاليات ترفيهية تناسب مختلف الفئات العمرية. ويختتم الموسم فعالياته بمنتدى العالم القادم الذي يجمع قادة وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم.