الرياضة

الزمالك يفتتح مدرسة الفن والهندسة برباعية في الاتحاد المنستيري

صحيفة البلادaccess_time11 / محرم / 1445 هـ      28 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي

حقق فريق الزمالك فوزًا عريضًا برباعية نظيفة على نظيره فريق الاتحاد المنستيري التونسي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

سيطر الزمالك على اللقاء بصورة شبه كاملة، وتناوب على إحراز الأهداف كل من” سيف الجزيري وأحمد سيد زيزو، وسيد نيمار هدفين”.

بتلك النتيجة، يتصدر الزمالك المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط في انتظار اللقاء الذي سيجمع بين فريقي الشباب والنصر في العاشرة من مساء اليوم.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في لقائه الثاني بالبطولة مع فريق الشباب يوم الاثنين المقبل قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة النصر الخميس المقبل.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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