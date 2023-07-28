الزمالك يفتتح مدرسة الفن والهندسة برباعية في الاتحاد المنستيري

متابعة- محمود العوضي
حقق فريق الزمالك فوزًا عريضًا برباعية نظيفة على نظيره فريق الاتحاد المنستيري التونسي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.
سيطر الزمالك على اللقاء بصورة شبه كاملة، وتناوب على إحراز الأهداف كل من” سيف الجزيري وأحمد سيد زيزو، وسيد نيمار هدفين”.
بتلك النتيجة، يتصدر الزمالك المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط في انتظار اللقاء الذي سيجمع بين فريقي الشباب والنصر في العاشرة من مساء اليوم.
ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في لقائه الثاني بالبطولة مع فريق الشباب يوم الاثنين المقبل قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة النصر الخميس المقبل.
د26' الهدف الأول لـ #الزمالك المصري عن طريق اللاعب سيف الدين.
الزمالك المصري1 × 0 الاتحاد المنستيري#الزمالك_الاتحاد_المنستيري#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/GWdaBdTRcm
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 28, 2023
زيزو يضيف الهدف الثاني للزمالك🔥⚽#الزمالك_الاتحاد_المنستيري#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/uEwF0ZZaAH
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 28, 2023
هدف زملكاوي ثالث⚽️#الزمالك_الاتحاد_المنستيري#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/Elkwiathxt
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 28, 2023
سيد نيمار يسجل الهدف الرابع للزمالك ⚽️🔥#الزمالك_الاتحاد_المنستيري#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/IJf5XWyzLd
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 28, 2023