إخماد حريق محدود اندلع في أكبر مصفاة للبترول بالكويت

البلاد : متابعات

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، الجمعة، في بيان، إخماد حريق شب في أحد خطوط مصفاة ميناء الأحمدي، جنوبي العاصمة الكويت.

وكان الناطق الرسمي باسم شركة البترول الوطنية الكويتية نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود، غانم العتيبي، قال في تدوينة إن “حريقا محدودا” اندلع في أحد الخطوط في مصفاة ميناء الأحمدي”.

وأعلن نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود والناطق الرسمي في شركة البترول الوطنية الكويتية غانم العتيبي أن طواقم الشركة تمكنت بنجاح من إخماد الحريق الذي نشب في أحد الخطوط التابعة لوحدة إنتاج البيتومين بمصفاة ميناء الأحمدي التابعة للشركة.

وتبلغ مساحة مصفاة الأحمدي، التي بدأ تشغيلها العام 1949، حوالى 10,5 كلم مربع، وهي إحدى مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية الثلاث وأكبرها من حيث الطاقة التكريرية (نحو 466 الف برميل نفط).